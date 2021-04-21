Rus savaş uçaklarına NATO engeli! Geri çevirdiler

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, NATO radarları dün Baltık Denizi üzerinde kime ait olduğu belirlenemeyen uçaklar tespit etti. Bunun üzerine NATO'nun Almanya'daki Birleşik Hava Operasyonları Merkezi, Baltık bölgesindeki müttefik savaş uçaklarının havalanmasını istedi.

KAYIT DIŞI BOMBARDIMAN UÇAKLARI

Estonya, Litvanya ve Polonya'daki NATO uçakları, uçuş planı vermeyen ve bazıları radar sinyalleriyle tanımlanamayan uçakları takip ve önleme için havalandı. NATO uçaklarının Almanya, İtalya ve Polonya'ya ait savaş jetleri olduğu bildirildi.

NATO, Rusya'ya ait Tu-160 tipi iki bombardıman uçağı ile bunlara eşlik eden Su-27 tipi ve Su-35 tipi savaş uçaklarının Baltık Denizi üzerinde uçtuğunu belirledi.