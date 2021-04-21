Rusya'da Navalny protestolarında gözaltı sayısı bini aştı

BİNDEN FAZLA GÖZALTI VAR

Protestocular ise Puşkin Meydanı ve yakınındaki caddelerde toplanarak gösterilere başladı. Moskova ve St. Petersburg'taki gösterilere polis müdahale ederken, ülke genelinde şuana kadar toplamda bin 4 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Gösteriler, Rusya genelinde hala devam ederken, Rus polisi göstericilere dağılmaları yönünde uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

