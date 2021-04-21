Seçimi kazanan Çad lideri çatışmada öldürüldü

ORTA Afrika ülkesi Çad'da, 11 Nisan'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan mevcut Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno, çatışmada aldığı yaraların ardından hayatını kaybetti. Ülkede bir süredir Itno muhalifleriyle ordu güçleri arasında çatışmalar yaşanıyordu. Ordu Sözcüsü, 68 yaşındaki Itno'nun, hafta sonu ülkenin kuzeyinde ayrılıkçılara karşı düzenlenen operasyona katıldığını, çıkan çatışmada yaralandığını ve dün hayatını kaybettiğini duyurdu. Itno, 11 Nisan'daki seçimi yüzde 79 oyla 6. kez kazanmıştı.