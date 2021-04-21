Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Seçimi kazanan Çad lideri çatışmada öldürüldü
Giriş Tarihi: 21.4.2021

Seçimi kazanan lideri çatışmada öldürüldü

Seçimi kazanan Çad lideri çatışmada öldürüldü
ORTA Afrika ülkesi Çad'da, 11 Nisan'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan mevcut Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno, çatışmada aldığı yaraların ardından hayatını kaybetti. Ülkede bir süredir Itno muhalifleriyle ordu güçleri arasında çatışmalar yaşanıyordu. Ordu Sözcüsü, 68 yaşındaki Itno'nun, hafta sonu ülkenin kuzeyinde ayrılıkçılara karşı düzenlenen operasyona katıldığını, çıkan çatışmada yaralandığını ve dün hayatını kaybettiğini duyurdu. Itno, 11 Nisan'daki seçimi yüzde 79 oyla 6. kez kazanmıştı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Seçimi kazanan Çad lideri çatışmada öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA