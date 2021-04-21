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Giriş Tarihi: 21.4.2021 19:27 Son Güncelleme: 21.4.2021 19:45

: Diplomatik kriz derinleşiyor! "Karşılığı olacak" demişti... Beklenen hamle geldi

AA
Son dakika: Diplomatik kriz derinleşiyor! Putin Karşılığı olacak demişti... Beklenen hamle geldi

haberler... Rusya ile arasındaki kriz her geçen gün biraz daha derinleşiyor. ABD'nin 10 Rus diplomatı, ABD başkanlık seçimlerine müdahale, siber saldırı ve Kırım'ın işgali gerekçeleriyle sınır dışı etmesinin ardından Moskova yönetiminden beklenen hamle geldi. Rusya, ABD’nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bart Gorman’ı Bakanlığa çağırarak 10 ABD’li diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan edildiğine dair nota verdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri... ABD ile Rusya arasındaki diplomatik kriz derinleşiyor. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Büyükelçi Yardımcısı Bart Gorman'ın Bakanlığa çağrılarak ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 10 diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğine dair nota verildiği belirtildi.

"DÜŞMANCA EYLEMLERE MİSİLLEMEDİR"

Diplomatların 21 Mayıs'a kadar Rusya topraklarını terk etmeleri istendiği kaydedilen açıklamada, "Bu tedbir, Amerikan tarafının Washington'da Rus Büyükelçiliğinde ve New York'ta Rus Konsolosluğunda çalışanları temelsiz bir şekilde 'istenmeyen kişi' olarak ilan etmek suretiyle gösterdiği düşmanca eylemlere misillemedir." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında, ABD'nin aldığı son kararlara karşılık yakın gelecekte daha yeni adımlar atılacağı da vurgulandı.

ABD, 10 RUS DİPLOMATI SINIR DIŞI ETMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden, 15 Nisan'da siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahale ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamış, ABD Hazine Bakanlığı da Rusya ekonomisini hedef alan yaptırımlar açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 16 Nisan'da ABD'nin yeni yaptırımlarına karşı kararlar alındığını, bu kararlar çerçevesinde mütekabiliyet gereği 10 Amerikalı diplomatın sınır dışı edileceğini, aralarında eski ve yeni devlet görevlilerinin bulunduğu 8 ABD vatandaşına da ülkeye giriş yasağı getirildiğini duyurmuştu.

"KARŞILIĞI OLACAK" DEMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya'ya karşı herhangi bir kışkırtıcı eylem düzenleyenler, uzun süredir hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar pişman olacaklar" dedi.

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Son dakika: Diplomatik kriz derinleşiyor! Putin "Karşılığı olacak" demişti... Beklenen hamle geldi
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