Son dakika: Diplomatik kriz derinleşiyor! Putin "Karşılığı olacak" demişti... Beklenen hamle geldi

ABD, 10 RUS DİPLOMATI SINIR DIŞI ETMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden, 15 Nisan'da siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahale ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamış, ABD Hazine Bakanlığı da Rusya ekonomisini hedef alan yaptırımlar açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 16 Nisan'da ABD'nin yeni yaptırımlarına karşı kararlar alındığını, bu kararlar çerçevesinde mütekabiliyet gereği 10 Amerikalı diplomatın sınır dışı edileceğini, aralarında eski ve yeni devlet görevlilerinin bulunduğu 8 ABD vatandaşına da ülkeye giriş yasağı getirildiğini duyurmuştu.