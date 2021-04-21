Son dakika haberi... Putin'den tarihi rest: Hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar pişman olacaklar

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den çok sert açıklamalar geldi.Putin, ülkesinin parlamentosu Federal Meclis'in üyelerine hitaben gerçekleştirdiği konuşmasında "Rusya'ya karşı herhangi bir kışkırtıcı eylem düzenleyenler, uzun süredir hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar pişman olacaklar." ifadelerini kullandı.
"DİĞER ÜLKELERLE İYİ İLİŞKİLER İSTİYORUZ ANCAK..."
Hiçbir ülkenin Rusya'nın kırmızı çizgilerini geçmemesini umduğunu söyleyen Putin, Moskova'nın diğer ülkelerle iyi ilişkiler istediğini ancak bazılarının Rusya'yı suçlamayı spor haline getirdiğini savundu.
Ayrıntılar geliyor...