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Giriş Tarihi: 21.4.2021 13:28 Son Güncelleme: 21.4.2021 13:52

Son dakika haberi... Putin'den tarihi rest: Hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar pişman olacaklar

AA
Son dakika haberi... Putin'den tarihi rest: Hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar pişman olacaklar

Son dakika haberi... ve arasında yaşanan gerilimi sürerken Rusya Devlet Başkanı 'den çok sert açıklamalar geldi. Putin yaptığı açıklamasında; "Rusya'ya karşı herhangi bir kışkırtıcı eylem düzenleyenler, uzun süredir hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar pişman olacaklar." dedi

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den çok sert açıklamalar geldi.Putin, ülkesinin parlamentosu Federal Meclis'in üyelerine hitaben gerçekleştirdiği konuşmasında "Rusya'ya karşı herhangi bir kışkırtıcı eylem düzenleyenler, uzun süredir hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar pişman olacaklar." ifadelerini kullandı.

"DİĞER ÜLKELERLE İYİ İLİŞKİLER İSTİYORUZ ANCAK..."

Hiçbir ülkenin Rusya'nın kırmızı çizgilerini geçmemesini umduğunu söyleyen Putin, Moskova'nın diğer ülkelerle iyi ilişkiler istediğini ancak bazılarının Rusya'yı suçlamayı spor haline getirdiğini savundu.

Ayrıntılar geliyor...

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Son dakika haberi... Putin'den tarihi rest: Hiçbir şeyden pişman olmadıkları kadar pişman olacaklar
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