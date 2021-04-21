Türkiye’den KKTC’ye 40 bin aşı

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, dünya genelinde 25-59 yaş arası insanlar arasında koronavirüs vaka ve hastaneye yatış oranlarının endişe verici bir şekilde arttığı uyarısında bulundu.KKTC: Türkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs'a 40 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı. Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak, saat 01.30'da Ercan Havalimanı'na indi ve aşılar Kuzey Kıbrıs Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.Rusya: 8 bin 589 vaka.Almanya: Der Spiegel dergisi "Almanlar Sputnik V aşısı için Rusya'ya gidiyor" iddiasında bulundu.Hindistan: Kovid-19 nedeniyle Hindistan'da sağlık sistemi çöktü. Krematoryumlarda yakacak gazlar bile tükenmek üzere. Hindistan'da günlük vaka sayısı 259 bini aştı.ABD: Dünyadaki ülkelerin yüzde 80'i için "Seyahat etmeyin" uyarısı.Fransa: 449 can kaybı daha.İngiltere: Kovid-19'un çift mutantı 104 kişide görüldü.İsrail: Pfizer'la 2022 yılı için aşı anlaşması yapıldı.Latin Amerika: Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1347, Meksika'da 127, Arjantin'de 248, Kolombiya'da 420, Peru'da 307, Şili'de 100, Paraguay'da 71 ve Uruguay'da 63 kişi yaşamını yitirdi.