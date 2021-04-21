Yeni uydu görüntüleri ortaya çıktı! Rusya’dan bombardıman jeti hamlesi

Ukrayna ile Rusya'nın Donbass sınır bölgesinde yaşadığı gerilim her geçen gün tırmanırken, Rusya savaş söylentilerini artıracak hamlelerde bulunmaya devam ediyor. Sınır bölgesine birbiri ardına yaptığı askeri sevkiyatlar ve Karadeniz'de yaptığı tatbikatlarla tansiyonu yükselten Rusya'nın geçtiğimiz gün sızan uydu görüntüleriyle savaş hazırlığı yaptığı ortaya çıkmıştı.

KREMLİN'DEN EMİR BEKLİYORLAR

İngiliz basının ulaştığı uydu görüntüleri, Kırım Yarımadası yakınlarında bulunan Kachyk Gölü'nde bulunan bölgeye, Rus ordusunun askeri bir kamp kurduğunu dünya kamuoyuna duyurmuştu. Kamp alanlarının gözlendiği uydu görüntülerine göre, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım bölgesinde 150 binden fazla asker konuşlandığı ortaya çıkmıştı.