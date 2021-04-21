YPG’li terörist yarım milyon dolarla sır oldu

TERÖR örgütü YPG/PKK'nın Ermeni kökenli elebaşlarından "Sofi" kod adlı terörist, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde tüccarların petrol satın almak için örgüte ödediği peşinattan yaklaşık yarım milyon doları çalarak kayıplara karıştı. Koniko sahasındaki kuyulardan çıkarılan petrolden satın almak için tüccarların terör örgütüne ödediği peşinatı çalan teröristin nereye kaçtığı henüz bilinmiyor. YPG/PKK, Sofi'nin yerine Kandil'den "Mitan" kod adlı başka bir teröristi, Koniko tesisinin başına getirdi. Petrol satın almak isteyen her bir tüccar, YPG/PKK'lı teröristlere peşinat olarak 10 bin-30 bin dolar ödeme yapıyor. Terör örgütü, Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi Koniko'yu 23 Eylül 2017'de ele geçirirken 22 Ekim 2017'de de Suriye'nin en büyük petrol sahası El Ömer'i işgal etmişti.