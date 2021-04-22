ABD bayrağına bir yıldız daha ekleniyor: Washington DC 51. eyalet olacak

"TARİHİ BİR ZAFER"

Yasanın savunucuları tarafından şehirde yaşayanlara ABD anayasasında yer alan kendini temsil etme hakkının verileceği belirtilirken, bunun bir sivil haklar başarısı olduğu ifade edildi. Kongrede oy hakkı olmadan Washington DC'yi temsil eden Eleanor Holmes Norton yaptığı açıklamada, "Bugün D.C. de yaşayanlar ve DC'nin simgelediği değerler için tarihi bir zafer" dedi.