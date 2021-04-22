Aliyev: Erivan hesap verecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan bölgelerde zarar hesaplama sürecinin sürdüğünü bildirerek, "Planımız Ermenistan'ı uluslararası mahkemelere çıkarmak. Tabii bunu yapacağız ve yabancı uzmanlar bu konuda bize yardımcı olacak. Doğal kaynaklarımızı yasa dışı olarak kullanan Ermenistan ve yabancı ortakları da uluslararası mahkemelerde hesap verecek" dedi. Aliyev, mayın temizleme çalışmalarının sürdüğünü, Ermenistan mayın haritalarını vermediği için sorun yaşadıklarını söyledi. Öte yandan Ermenistan'ın Sünik kentini ziyaret eden Başbakan Nikol Paşinyan'a tepki gösteren öfkeli bir grup " Defol, burada işin yok" diyerek, kenti terk etmesini istedi.