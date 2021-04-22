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Giriş Tarihi: 22.4.2021 15:25

Bakan Çavuşoğlu: Güneydoğu Avrupa ve 'de barışın ana sağlayıcılarıyız

DHA
Bakan Çavuşoğlu: Güneydoğu Avrupa ve Karadeniz'de barışın ana sağlayıcılarıyız

Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı için 'nın başkenti Bükreş’teki -Romanya Stratejik Ortaklık Bildirisinin Kabulünün 10. Yıldönümü Konferansı’nda konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Güneydoğu Avrupa ve 'de barışın ana sağlayıcılarıyız” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya, Türkiye ve Romanya arasında gerçekleştirilen Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılmak için Bükreş'e gitti.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya Stratejik Ortaklık Bildirisinin Kabulünün 10. Yıldönümü Konferansı'na katıldı. Konferansta konuşan Bakan Çavuşoğlu "Türkiye ve Romanya bölgesel güvenlik konusunda ortak bir anlayışı paylaşıyor. Güneydoğu Avrupa'dan başlayarak Kafkaslara kadar ve ötesine uzanan istikrar ve barışı başarmak. Bu bizim ortak hedefimizdir. Güneydoğu Avrupa ve Karadeniz'de barışın ana sağlayıcılarıyız" ifadelerine yer verdi.


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Bakan Çavuşoğlu: Güneydoğu Avrupa ve Karadeniz'de barışın ana sağlayıcılarıyız
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