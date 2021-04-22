Çavuşoğlu’ndan Montrö vurgusu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Montrö Sözleşmesi'nin şeffaf ve tarafsız uygulanmaya devam edileceğini dile getirdi. Çavuşoğlu, SETA Vakfı'nın düzenlediği "Türkiye-Romanya-Polonya Üçlü İşbirliğinin Pandeminin Getirdiği Güvenlik Sınamaları Bağlamında Önemi" başlıklı webinara, bir video mesajla katıldı. Çavuşoğlu, Karadeniz'in İkinci Dünya Savaşı sırasında bile bir askeri çatışma denizi olmadığını belirterek "Bunun temel nedeni Montrö Sözleşmesi'yle oluşturulan hassas dengedir. Bölgede yükselen gerilim hepimizi endişelendiriyor. Provokasyonlardan kaçınılmalıdır. Diplomasi ve diyaloğun egemen olmasını sağlamak için çok çalışmalıyız" dedi.