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Giriş Tarihi: 22.4.2021 12:22 Son Güncelleme: 22.4.2021 12:42

’dan sınır provokasyonu! askerlerine ateş açtılar

AA
Ermenistan’dan sınır provokasyonu! Azerbaycan askerlerine ateş açtılar

İşgal ettikleri bölgesinin kuvvetleri tarafından geri alınmasının ardından hüsrana uğrayan ordusu, iki ülke arasında gerilimi tırmandıracak hareketlere imza atıyor. Azerbaycan yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre eyaletinde sarhoş Ermeni askerleri, Azerbaycan ve Rus askerlerine ateş açtı. Olay sırasında yaralanana olmazken Ermeni sakerleri bölgeden uzaklaştırıldı.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Zengezur eyaletine dün gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında, Ermenistan askerlerinin sınırda provokatif eylemler gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada, Ermenistan askerlerinin Zengilan ilinin Seyitler köyünde konuşlu Azerbaycan sınır muhafızları ve Ermenistan tarafında görev yapan Rus sınır muhafızlarının mevzilerine ateş açtığı belirtildi.

SARHOŞ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Rus sınır muhafızlarının, ateş açan Ermeni askerlerin sarhoş olduğunu söyleyerek Azerbaycanlı askerlerden olaya tepki göstermemelerini istediği, Rus tarafının ricası üzerine Azerbaycan askerlerinin karşılık vermediği kaydedildi.

Ermeni askerlerin, olayın ardından Rus askerlerince bölgeden uzaklaştırıldıkları ifade edildi.

Aynı gün Gubadlı ilinin Şurnuh köyü yönünde yaklaşık 40 araçla sınıra gelen Ermenistanlı bir grubun, Azerbaycan aleyhine slogan attığı bildirildi.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri Komutanlığı, bu tür provokasyonların tekrar meydana gelmesi durumunda en sert şekilde karşılık verileceği uyarısında bulundu.

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Ermenistan’dan sınır provokasyonu! Azerbaycan askerlerine ateş açtılar
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