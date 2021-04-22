Esad rejimi ile YPG/PKK çatıştı

Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde, Beşar Esad rejimi güçleri ile terör örgütü YPG/PKK arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Yerel kaynaklar, rejim güçlerinin, akşam saatlerinde, YPG/PKK'ya mensup bir gruba ateş açması sonucu taraflar arasında çatışmalar başladığını kaydetti. Çatışmaların şiddetlenmesiyle YPG/PKK'lı teröristler, rejime ait "Güvenlik Karesi" olarak bilinen askeri bölgeye girmeye çalıştı. Kamışlı Havalimanı'nda konuşlu rejim güçleri de kentteki örgüt mevzilerini vurdu. İki tarafta da ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Rusya'nın arabuluculuğuyla çatışmaların durduğu ancak taraflar arasındaki gerginliğin sürdüğü aktarıldı.Suriye'nin Kamışlı kentinde PKK kendi içinde çatışmaya girdi. PKK, rejime yakın örgüt üyesi Abdülfettah Alilo'yu örgüt içi anlaşmazlık nedeniyle gözaltına aldı. Alilo'ya bağlı adamlar isyan çıkartarak örgüt üyeleriyle çatışmaya girdi. Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında yaşanan ve patlama seslerinin de geldiği çatışmalarda 10 terörist öldü. Bölgedeki çatışm