Göçmen çocukların dramı yankı uyandırmıştı: Meksika ilk adımı attı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'nin güney, Meksika'nın kuzey sınırındaki refakatsiz göçmen çocukların durumunun "çok endişe verici" olduğunu belirterek bu çocukların refahının sağlanması için kapasitenin genişletilmesine ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Obrador, refakatsiz göçmen çocukları korumak için sınırda önlem alınması gerektiğine işaret etti.

17 BARINAK KURULACAK

Refakatsiz göçmen çocuklar için Meksika'nın kuzeyinde kurulması planlanan 17 barınağın, Meksika Çocuk Esirgeme Dairesi tarafından inşa edileceği ve işletileceği belirtildi. Meksika Çocuk Esirgeme Kurumu, kuzeydeki Tamaulipas eyaletinde 2 bin 314 refakatsiz çocuğun bulunduğu 4 barınağı işletiyor.