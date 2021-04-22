İskoçya'da korkunç olay! AstraZeneca aşısı bu hale getirdi!

Koronavirüs aşılarının içinde en tartışmalılarından biri olan Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca aşısının şoke eden yan etkileri ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce kan pıhtılaşması nedeniyle birçok kişinin ölümüne neden olduğu düşünülen aşının, 'kaçış sendromu' olarak bilinen 'sistemik kılcal sızıntı sendromu'na da yol açma ihtimali gündeme gelmişti.

AMPUTE OLMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA KALDI

Birçok ülkenin kullanımını durdurduğunu açıkladığı aşıya ilişkin yeni bir haber, İngiliz gündemine bomba gibi düştü. Buna göre İskoçya'nın Glasgow kentinde yaşayan 34 yaşındaki genç kadın, AstraZeneca aşısı olduktan sonra korkunç yan etkiler yaşadı.