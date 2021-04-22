İsrail polisinin çirkin saldırıları sürüyor! 32 Filistinli yaralandı

NE OLMUŞTU?

İsrail polisi ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı. Filistinli gençler buna tepki olarak ramazanın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanıyor. İsrail polisi de onlara ses bombaları ve TOMA ile müdahale ediyor.