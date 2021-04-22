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Haberler Dünya Haberleri İsrail polisinin çirkin saldırıları sürüyor! 32 Filistinli yaralandı
Giriş Tarihi: 22.4.2021 23:56 Son Güncelleme: 23.4.2021 00:32

polisinin çirkin saldırıları sürüyor! 32 Filistinli yaralandı

AA
İsrail polisinin çirkin saldırıları sürüyor! 32 Filistinli yaralandı

polisinin işgal altındaki ’ün Eski Şehir bölgesinde Filistinli gençlere müdahalesi devam ediyor. Kızılay'ından yapılan açıklamada, polis müdahalesinde 32 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail polisinin Ramazan ayının ilk başladığı günden bugüne kadar Filistinlilere yaptığı müdahale sürüyor. Filistin Kızılay'ından yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresindeki polis müdahalesinde 32 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

12 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Açıklamada, 12 yaralının hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Öte yandan polis aşırı sağcı Yahudilerin Eski Şehir çevresine ulaşmasına izin vermedi.

SES BOMBASI ATILDI

İsrail polisi, aşırı sağcı Yahudileri de ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla dağıtmaya çalıştı, bazılarını gözaltına aldı.

NE OLMUŞTU?

İsrail polisi ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı. Filistinli gençler buna tepki olarak ramazanın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanıyor. İsrail polisi de onlara ses bombaları ve TOMA ile müdahale ediyor.

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İsrail polisinin çirkin saldırıları sürüyor! 32 Filistinli yaralandı
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