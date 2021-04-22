İtalya'da şaşkına çeviren olay! 15 yıl boyunca işe gitmeden 538 bin euro maaş aldı

YOKLUĞU FARK EDİLMEDİ

Hastane müdürünün emekliye ayrılmasının ardından Scumace'nin yokluğu insan kaynakları departmanı ya da yeni gelen müdür tarafından da fark edilmedi ve Scumace maaşını almaya devam etti. Başlatılan incelemeler sonucunda Ekim 2020'de resmi olarak kovulduğu ifade edilen Scumace'nin 15 yıl boyunca işe gitmeden 538 bin euro maaş aldığı belirtildi.