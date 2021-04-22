Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Kırım’da dehşet! Boşanmak isteyen eşinin kızına tecavüz edip öldürdü
Giriş Tarihi: 22.4.2021 13:24 Son Güncelleme: 22.4.2021 13:33

’da dehşet! Boşanmak isteyen eşinin kızına tecavüz edip öldürdü

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Kırım’da dehşet! Boşanmak isteyen eşinin kızına tecavüz edip öldürdü

Dünyayı dehşete düşüren olay, bu kez ’da meydana geldi. Yerel basında çıkan haberlere göre 44 yaşındaki adam, eşinin boşanma isteği karşısında çılgına döndü. Eşinden şiddet gördüğü için boşanmak isteyen kadının bu isteğinin ardından 44 yaşındaki adam, 5 yaşındaki üvey kızını vahşice katletti.

Kadına ve çocuğa şiddetin dehşet verici başka bir örneği, bu kez Kırım'da yaşandı. Ülke basınına yansıyan olay, okuyanların kanını dondurdu.

Kırımlı 44 yaşındaki Aleksandr Pilipenko, birkaç yıldır evli olduğu 23 yaşındaki Yekaterina Pilipenko'ya evliliklerinin ilk aylarından itibaren şiddet uygulamaya başladı.

5 YAŞINDAKİ BEBEĞE AKILALMAZ İŞKENCE

Adamın uyguladığı şiddet, eşiyle de sınırlı kalmadı. Pilipenko, eşinin küçük kızı Daria'ya karşı da birçok defa şiddet içeren davranışlar sergiledi. Pilipenko'nun eylemlerine bir son vermek isteyen genç kadın, boşanma kararı aldı. Ancak bu karar, büyük bir trajediyle sonuçlandı.

Genç kadının boşanma isteği karşısında deliye dönen Pilipenko, genç kadının evde olmadığı bir zamanda 5 yaşındaki Daria'ya dehşeti yaşattı. 5 yaşındaki küçük kıza tecavüz eden 44 yaşındaki cani, daha sonra küçük kızı evlerinin küvetinde boğarak öldürdü.

Eve döndüğünde kızının cansız bedeniyle karşılaşan Yekaterina, adeta kabusu yaşadı. Kızının ölümüyle sarsılan genç kadın, akıl sağlığını yitirmesinin ardından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alındı.

Kırım mahkemesi ise, yaşanan dehşet verici olayın ardından geçtiğimiz günlerde davayı karara bağladı. Mahkeme sonucuna göre 44 yaşındaki cani, ağırlaştırılmış müebbete mahkum oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kırım’da dehşet! Boşanmak isteyen eşinin kızına tecavüz edip öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA