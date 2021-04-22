Kırım’da dehşet! Boşanmak isteyen eşinin kızına tecavüz edip öldürdü

Kadına ve çocuğa şiddetin dehşet verici başka bir örneği, bu kez Kırım'da yaşandı. Ülke basınına yansıyan olay, okuyanların kanını dondurdu.
Kırımlı 44 yaşındaki Aleksandr Pilipenko, birkaç yıldır evli olduğu 23 yaşındaki Yekaterina Pilipenko'ya evliliklerinin ilk aylarından itibaren şiddet uygulamaya başladı.
5 YAŞINDAKİ BEBEĞE AKILALMAZ İŞKENCE
Adamın uyguladığı şiddet, eşiyle de sınırlı kalmadı. Pilipenko, eşinin küçük kızı Daria'ya karşı da birçok defa şiddet içeren davranışlar sergiledi. Pilipenko'nun eylemlerine bir son vermek isteyen genç kadın, boşanma kararı aldı. Ancak bu karar, büyük bir trajediyle sonuçlandı.
Genç kadının boşanma isteği karşısında deliye dönen Pilipenko, genç kadının evde olmadığı bir zamanda 5 yaşındaki Daria'ya dehşeti yaşattı. 5 yaşındaki küçük kıza tecavüz eden 44 yaşındaki cani, daha sonra küçük kızı evlerinin küvetinde boğarak öldürdü.
Eve döndüğünde kızının cansız bedeniyle karşılaşan Yekaterina, adeta kabusu yaşadı. Kızının ölümüyle sarsılan genç kadın, akıl sağlığını yitirmesinin ardından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alındı.