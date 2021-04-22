Koyunlar uçan daire oldular

İngıltere'de çekilen bu görüntüler sosyal ağlarda büyük yankı buldu. Sussex bölgesindeki Rottingdean'da çekilen karelerde çok sayıda koyunun sıra dışı bir şekilde halkalar oluşturduğu görüldü. Christopher Hogg tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar için yüzlerce "Koyunlar uçan daire oldu" yorumunu yaptı. Hogg, "Koyunları ilk önce oldukça uzaktan gördüm ve tam olarak uçan daire gibiydiler. Hemen merak içinde yakınlaştım ve gerçeği görünce uzay aracı görmüş kadar şaşırdım" dedi. Koyunların kendileri için konulan yemleri tüketirken böyle hareket ettikleri öğrenildi. DIŞ HABERLER