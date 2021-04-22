Küresel rekor kırılmıştı! Korkutan gelişme: 1 saatlik oksijen kaldı

Öte yandan, Saroj Hastnesi Genel Müdürü PK Bhardwaj ''Oksijen sıkıntısı var. Bu durum 5-6 gündür devam etmekte ve oksijen tedarikçisiyle iletişime geçilemiyor. Şu anda sadece bir saatlik oksijenimiz mevcut'' dedi.