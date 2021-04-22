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Giriş Tarihi: 22.4.2021 12:55 Son Güncelleme: 22.4.2021 13:01

Küresel rekor kırılmıştı! Korkutan gelişme: 1 saatlik oksijen kaldı

DHA
Küresel rekor kırılmıştı! Korkutan gelişme: 1 saatlik oksijen kaldı

'dan korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Günlük 314 binden fazla yeni vaka bildirilerek dünya çapında rekor kırılmıştı. Sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği ülkede oksijen ihtiyacı krize dönüştü. Bir hastaneden yapılan açıklamada; Şu anda sadece bir saatlik oksijenimiz mevcut’’ denildi.

Hindistan'da son dört günün koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu geçerken, koronavirüsü ağır geçiren vakalar için gerekli oksijen ihtiyacı krize dönüştü. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi eyalet bakanı günlük 700 ton oksijen ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Yeni Delhi eyalet bakanı Arvind Kejriwal, bugün yaptığı açıklamada şehrin her gün 700 ton oksijene ihtiyacı olduğunu söyledi.

Öte yandan, Saroj Hastnesi Genel Müdürü PK Bhardwaj ''Oksijen sıkıntısı var. Bu durum 5-6 gündür devam etmekte ve oksijen tedarikçisiyle iletişime geçilemiyor. Şu anda sadece bir saatlik oksijenimiz mevcut'' dedi.

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Küresel rekor kırılmıştı! Korkutan gelişme: 1 saatlik oksijen kaldı
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