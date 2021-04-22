Pakistan’da otel otoparkına bombalı saldırı: 4 ölü, 12 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Ketta şehrindeki bir otelin otoparkında dün büyük bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre aralarında bir polisin de bulunduğu 4 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı. Emniyet yetkilileri, patlamanın kaynağının bomba yüklü araç olduğunu belirtti. Patlamanın etkisiyle otoparktaki araçlar zarar görürken, otelde de hasar oluştu. Çin'in İslamabad Büyükelçisi Nong Rong'un ve Çinli diplomatların otelde kaldığı ancak patlama sırasında otelde bulunmadıkları öğrenildi. Öte yandan Ramazan yardım faaliyetleri için kente gelen Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti de otelde bulunuyordu.Patlama sırasında odalarında olan TDV heyeti, olayı yara almadan atlatırken, otel locasında bulunan Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Recep Bilek, elinden hafif yaralandı.