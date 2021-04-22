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Giriş Tarihi: 22.4.2021 14:16

Putin’den Zelenskiy’e yanıt geldi! ’den flaş açıklama

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Putin’den Zelenskiy’e yanıt geldi! Kremlin’den flaş açıklama

Haftalardır dünyanın gündeminde olan krizinde sular durulmuyor. - arasındaki gerginliğin boyutu giderek tırmanırken, Rusya Devlet Başkanı ’in sükunet çağrılarına kayıtsız kalması, iki ülke arasındaki savaş ihtimallerini de kuvvetlendirdi. Geçtiğimiz gün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin yaptığı görüşme teklifini yanıtsız bırakan Putin kanadından yapılan yeni bir açıklama, uzlaşı söylentilerini beraberinde getirdi.

Ukrayna-Rusya arasında her geçen gün büyüyen Donbass krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Rusya'nın, yaptığı askeri tatbikatlar ve konuşlandırdığı kuvvetlerle adeta savaş çığırtkanlığı yaptığı bölgede, görüşme ihtimali gündeme geldi.

"GEREKLİ GÖRÜRSE CEVAP VERİR"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e açık çağrıda bulunmuştu. Yaptığı açıklamada "Bay Putin, daha da ileriye gitmeye ve size Ukrayna'nın Donbass bölgesinde savaşın sürdüğü herhangi bir noktada buluşmayı teklif etmeye hazırım" ifadelerini kullanan Zelenskiy'nin bu çağrısı karşısında Rus hükümeti sessizliğini korumuştu.

Kremlin'den gelen bir son dakika açıklaması ise, oldukça yankı uyandırdı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rus basınına verdiği demeçte Zelenskiy'nin davetine ilişkin açıklamada bulundu. Putin'i, Zelenskiy'nin daveti konusunda bilgilendirdiğini söyleyen Peskov, "Putin, eğer gerekli görürse bu davetle ilgili bir yanıt verecektir" ifadelerini kullandı.

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Putin’den Zelenskiy’e yanıt geldi! Kremlin’den flaş açıklama
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