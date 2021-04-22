Putin’den Zelenskiy’e yanıt geldi! Kremlin’den flaş açıklama

Ukrayna-Rusya arasında her geçen gün büyüyen Donbass krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Rusya'nın, yaptığı askeri tatbikatlar ve konuşlandırdığı kuvvetlerle adeta savaş çığırtkanlığı yaptığı bölgede, görüşme ihtimali gündeme geldi.

"GEREKLİ GÖRÜRSE CEVAP VERİR"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e açık çağrıda bulunmuştu. Yaptığı açıklamada "Bay Putin, daha da ileriye gitmeye ve size Ukrayna'nın Donbass bölgesinde savaşın sürdüğü herhangi bir noktada buluşmayı teklif etmeye hazırım" ifadelerini kullanan Zelenskiy'nin bu çağrısı karşısında Rus hükümeti sessizliğini korumuştu.