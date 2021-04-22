Rus yanlısı ayrılıkçılardan yeni saldırı: Bir Ukrayna askeri daha öldürüldü

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu, bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ATEŞ AÇTILAR

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, gece yarısından 07.00'ye kadar ayrılıkçıların 8 kez ateşkes ihlali yaptığı kaydedildi.