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Giriş Tarihi: 22.4.2021 13:40

Rus yanlısı ayrılıkçılardan yeni saldırı: Bir askeri daha öldürüldü

AA
Rus yanlısı ayrılıkçılardan yeni saldırı: Bir Ukrayna askeri daha öldürüldü

- arasında devam eden krizi her geçen gün büyürken, gerilimin dinmediği bölgede ölümcül çatışmalar devam ediyor.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu, bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ATEŞ AÇTILAR

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, gece yarısından 07.00'ye kadar ayrılıkçıların 8 kez ateşkes ihlali yaptığı kaydedildi.

Donbass'ta ayrılıkçılar tarafından açılan ateş sonucu Ukrayna ordusundan bir askerin öldüğü aktarılan açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) yetkililerinin, konuyla ilgili bilgilendirildiği ifade edildi.

DONBASS GERİLİMİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbass bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı. Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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Rus yanlısı ayrılıkçılardan yeni saldırı: Bir Ukrayna askeri daha öldürüldü
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