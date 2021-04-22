Rusya’nın dev tatbikatında yeni detaylar! Savunma Bakanı sahaya indi

Tatbikatın yapılacağı alanın boyutları ön cephe boyunca 30 km uzunluğa, 15 km derinliğe ulaşıyor. Geniş alana yayılan Opuk eğitim sahası, kıyı savunmaları tatbikatları için de uygun bir koşullar sağlıyor. Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı, 24 Nisan'dan 31 Ekim'e kadar Karadeniz'in bazı bölgelerinde yabancı savaş gemileri ve diğer devlet gemileri için Rusya'ya, ait kara sulardan geçiş hakkı kullanılmasını askıya alacağını duyurmuştu.