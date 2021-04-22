Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin görüşme çağrısına Putin'den yanıt
Giriş Tarihi: 22.4.2021 19:47 Son Güncelleme: 22.4.2021 19:59

Son dakika haberi: Devlet Başkanı Zelenski'nin görüşme çağrısına Putin'den yanıt

Son dakika haberi: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin görüşme çağrısına Putin'den yanıt

Son dakika haberleri... ile Rusya arasındaki Donbass krizinde, Moskova yönetiminden tansiyonu düşürecek bir hamle daha geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin görüşme çağrısına yanıt verdi. Putin, uygun bir zamanda Zelensky'i Moskova'da ağırlamaya hazır olduklarını ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri... Rusya'nın Ukrayna doğusundaki Donbass bölgesine askeri sevkiyat yapmasıyla iki ülke arasında başlayan krizde, Moskova yönetiminden peş peşe gelen hamleler bölgedeki tansiyonu düşürdü.

PUTİN'DEN ZELENSKİ'NİN DAVETİNE YANIT

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslendi ve savaşın sürdüğü Donbas'ta görüşme teklif etmişti. Zelenski'nin çağrısına Putin'den yanıt geldi. Putin, uygun bir zamanda Zelensky'i Moskova'da ağırlamaya hazır olduklarını ifade etti.

RUSYA, UKRAYNA SINIRINDAKİ ORDUYU GERİ ÇEKİYOR

Öte yandan, Kiev ile Moskova arasıdaki tartışmalı bölge olan Kırım'daki Opuk eğitim sahasında düzenlenen tatbikata katılan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna sınırlarına konuşlanan askeri birliklerin mevcut karargahlarına geri dönmesi talimatı verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Rusya'nın sınıra kaydırdığı askeri birliklerini daimi mevzilerine geri çekeceği açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Rus yanlısı ayrılıkçılardan yeni saldırı: Bir Ukrayna askeri daha öldürüldü Putin’den Zelenskiy’e yanıt geldi! Kremlin’den flaş açıklama

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin görüşme çağrısına Putin'den yanıt
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA