Son dakika haberi: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin görüşme çağrısına Putin'den yanıt

Son dakika haberleri... Rusya'nın Ukrayna doğusundaki Donbass bölgesine askeri sevkiyat yapmasıyla iki ülke arasında başlayan krizde, Moskova yönetiminden peş peşe gelen hamleler bölgedeki tansiyonu düşürdü.
PUTİN'DEN ZELENSKİ'NİN DAVETİNE YANIT
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslendi ve savaşın sürdüğü Donbas'ta görüşme teklif etmişti. Zelenski'nin çağrısına Putin'den yanıt geldi. Putin, uygun bir zamanda Zelensky'i Moskova'da ağırlamaya hazır olduklarını ifade etti.
RUSYA, UKRAYNA SINIRINDAKİ ORDUYU GERİ ÇEKİYOR
Öte yandan, Kiev ile Moskova arasıdaki tartışmalı bölge olan Kırım'daki Opuk eğitim sahasında düzenlenen tatbikata katılan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna sınırlarına konuşlanan askeri birliklerin mevcut karargahlarına geri dönmesi talimatı verdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Rusya'nın sınıra kaydırdığı askeri birliklerini daimi mevzilerine geri çekeceği açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.Rus yanlısı ayrılıkçılardan yeni saldırı: Bir Ukrayna askeri daha öldürüldü Putin’den Zelenskiy’e yanıt geldi! Kremlin’den flaş açıklama