Son dakika haberi: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin görüşme çağrısına Putin'den yanıt

PUTİN'DEN ZELENSKİ'NİN DAVETİNE YANIT

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslendi ve savaşın sürdüğü Donbas'ta görüşme teklif etmişti. Zelenski'nin çağrısına Putin'den yanıt geldi. Putin, uygun bir zamanda Zelensky'i Moskova'da ağırlamaya hazır olduklarını ifade etti.