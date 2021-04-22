Türkiye’den Avrupa’ya protokol dersi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile eşit statüde olan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye ziyaretlerine ilişkin "Ankara'da protokol başarısız mı oldu?" başlıklı makale kaleme alan Brüksel merkezli ISPD Protocol & Diplomacy Genel Müdürü Thomas Sladko, 6 Nisan'da Beştepe'deki skandalın sorumlularının AB yetkilileri olduğunu söyledi. Türkiye'nin çok profesyonel olduğunu söyleyen Sladko, "Ben Türklerle daha önce çalıştım. Çok profesyoneller. Düzenlemelere dair önceden de bilgi verir, onay alırlar. Protokol ve saygı gösterme anlamında herhangi bir kusurlarını göremedim. Olayın büyümesinin sebeplerinden biri Von der Leyen'in kadın olması. Erkek olsaydı aynı tartışma olur muydu merak ediyorum. AB tarafı protokol konusunda yetersiz. Ortada kötü niyet göremiyorum" değerlendirmesinde bulundu.Tartışmanın kadın hakları ve Von der Leyen'in bilerek mi dışarıda tutulduğu üzerine kurulduğunu belirten Sladko, "Protokol düzenlemelerinde cinsiyet ayrımı yoktur ya da oldukça küçük bir etkiye sahiptir. Esas olarak kurumu temsil eden kişi vardır. Von der Leyen değil de Barroso olsaydı aynı tartışma olur muydu sormak lazım" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin protokol anlamında bayrak konumları gibi detaylara bakıldığında profesyonel davrandığına değinen Sladko'nun makalesinde şu ifadeler yer aldı: "AB tarafı protokole çeşitli sebeplerle önem vermiyor, eğitim eksiklikleri var. Bizler AB protokolünde Avrupa formatlarında yuvarlak ve dikdörtgen konumlarda görmeye alışkınız. Türkiye ise temsil konusuna çok önem veriyor. Türk protokolüyle daha önce defalarca çalıştım. Çok profesyoneller ve önden her bilgiyi paylaşıyorlar. Burada da AB öncü ekiplerinin önceden düzenlemeyi biliyor olduğunu varsayıyorum. Formata AB tarafından daha önce bir itiraz gelmediği takdirde Türkler tarafından onaylanmış sayılmıştır."