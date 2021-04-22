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Giriş Tarihi: 22.4.2021 12:00 Son Güncelleme: 22.4.2021 12:02

'dan flaş hamlesi! sisteminden çıkarılsın

AA
Ukrayna'dan flaş Rusya hamlesi! SWIFT sisteminden çıkarılsın

ve arasında yaşanan geriliminde tansiyon düşmüyor. Dün Putin'in Batı'ya kırmızı çizgilerini geçmeme konusunda uyardığı açıklamalarının ardından Ukrayna'dan yeni hamle geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın krizi tırmandırması halinde ödeme sisteminden çıkartılmasını önerdiğini açıkladı.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanı Kuleba, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın, Ukrayna'ya olası bir askeri operasyonuna ilişkin yeni bir bilgi olmadığını belirten Kuleba, "İki yöne de gidebilir. Bu nedenle (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in bu kararı almasını engellemek için Batı'nın reaksiyonu çok önemli." ifadesini kullandı.

SWIFT SİSTEMİNDEN ÇIKARILSIN

Kuleba, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi toplantısında Rusya'nın gerilimi tırmandırması halinde SWIFT sisteminden çıkartılmasını önerdiğini belirtti.

Batı'nın Rusya'yı engelleme konusunda yardımı olduğuna dikkati çeken Kuleba, "Her şey icraatların sözleri izleyip izlemeyeceğine bağlı." dedi.

YANIT GELMEDİ

Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Donbas'ta görüşme teklifine karşılık Kremlin'den henüz yanıt gelmediğini kaydetti.

Bakan Kuleba, Putin'in dünkü konuşmasında Batı'yı kırmızı çizgilerini geçmeme konusunda uyardığını hatırlatarak, "Putin'in mesajını şu şekilde anlıyorum. Biz sizin kırmızı çizgilerinizi geçeceğiz ancak siz bizimkini geçemezsiniz ve çizgilerimizin nerede başladığını biz belirleyeceğiz." ifadesini kullandı.

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Ukrayna'dan flaş Rusya hamlesi! SWIFT sisteminden çıkarılsın
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