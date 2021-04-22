Ukrayna'dan flaş Rusya hamlesi! SWIFT sisteminden çıkarılsın

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanı Kuleba, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın, Ukrayna'ya olası bir askeri operasyonuna ilişkin yeni bir bilgi olmadığını belirten Kuleba, "İki yöne de gidebilir. Bu nedenle (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in bu kararı almasını engellemek için Batı'nın reaksiyonu çok önemli." ifadesini kullandı.

SWIFT SİSTEMİNDEN ÇIKARILSIN

Kuleba, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi toplantısında Rusya'nın gerilimi tırmandırması halinde SWIFT sisteminden çıkartılmasını önerdiğini belirtti.

Batı'nın Rusya'yı engelleme konusunda yardımı olduğuna dikkati çeken Kuleba, "Her şey icraatların sözleri izleyip izlemeyeceğine bağlı." dedi.