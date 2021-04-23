100 bin ayrı fotoğraf çekti! Güneş'in 'nefes kesen detayları'...

GÜNEŞ'İN 230 MEGAPİKSELLİK FOTOĞRAFI

McCarthy'nin, bu ayrıntıları yakalamak için neredeyse 100 bin ayrı güneş fotoğrafı çekmek zorunda kaldığı ifade edildi. Fotoğrafların birleştirilmesi sonucu ise Güneş'in 230 megapiksel bir fotoğrafı ortaya çıktı.Öte yandan, ilk olarak 6 Ekim 2020'de Uluslararası Uzay İstasyonu'nu Dünya ile Güneş arasından geçerken yakalamak isteyen McCarthy, fotoğrafı çekmek için biri beyaz ışık filtreli diğeri hidrojen-alfa güneş teleskopuna bağlı iki dürbün kullandığını ifade etmişti.