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Giriş Tarihi: 23.4.2021 16:24 Son Güncelleme: 23.4.2021 17:01

100 bin ayrı fotoğraf çekti! Güneş'in 'nefes kesen detayları'...

DHA
100 bin ayrı fotoğraf çekti! Güneş'in 'nefes kesen detayları'...

'nun (ISS), Güneş’in ve ’ın önünden geçerken çektiği fotoğraflarla dikkat çeken astrofotoğrafçı , 230 megapiksellik görsel şölene imza attı. McCarthy,ultra keskin bir güneş teleskopu kullanarak, Güneş'in 'nefes kesen detaylarını' fotoğraflamak için binlerce görseli üst üste yerleştirdi. Fotoğrafların birleştirilmesi sonucu ise Güneş’in 230 megapiksel bir fotoğrafı ortaya çıktı.

ABD'de yaşayan ve paylaştığı birbirinden etkileyici fotoğraflarıyla bilinen astrofotoğrafçı Andrew McCarthy, Güneş'in 100 bin ayrı fotoğrafını çekerek, 230 megapiksellik görsel şölene imza attı.

BİNLERCE GÖRSELİ ÜST ÜSTE YERLEŞTİRDİ

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS), Güneş'in ve Ay'ın önünden geçerken çektiği fotoğraflarla dikkat çeken astrofotoğrafçı Andrew McCarthy yine şaşırttı. McCarthy Nisan ayının başında yeni ultra keskin bir güneş teleskopu kullanarak, Güneş'in 'nefes kesen detaylarını' fotoğraflamak için binlerce görseli üst üste yerleştirdi.

GÜNEŞ'İN 230 MEGAPİKSELLİK FOTOĞRAFI

McCarthy'nin, bu ayrıntıları yakalamak için neredeyse 100 bin ayrı güneş fotoğrafı çekmek zorunda kaldığı ifade edildi. Fotoğrafların birleştirilmesi sonucu ise Güneş'in 230 megapiksel bir fotoğrafı ortaya çıktı.Öte yandan, ilk olarak 6 Ekim 2020'de Uluslararası Uzay İstasyonu'nu Dünya ile Güneş arasından geçerken yakalamak isteyen McCarthy, fotoğrafı çekmek için biri beyaz ışık filtreli diğeri hidrojen-alfa güneş teleskopuna bağlı iki dürbün kullandığını ifade etmişti.

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100 bin ayrı fotoğraf çekti! Güneş'in 'nefes kesen detayları'...
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