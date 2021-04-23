Eski cumhurbaşkanı internette iş arıyor

Polonya'nın eski Cumhurbaşkanı olan ve 1983'te Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Lech Walesa, internette iş arıyor. Walesa, verdiği ilanda, "Devlet başkanlarıyla, krallarla ve papa ile bir araya geldim. Polonyalı firmalara ilişkin bilgi ve deneyimimi seve seve aktarabilir ve Polonya ekonomisinin gerçek değerini inşa etmek için Polonyalı firmaların dünya çapındaki promosyonlarına katılabilirim" ifadelerini kullandı. Emekli maaşının 6 bin zloti olduğunu, eşinin ise her ay 7 bin zloti harcadığını belirten Walesa, iş ilanında 1-2 saatlik görüşme için minimum 20 bin zloti (yaklaşık 5 bin dolar) istediğini ve pazarlığa da açık olduğunu kaydetti.