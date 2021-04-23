Facia gemisi anıta dönüşüyor

İtalya'daki bazı yerel örgütler, Akdeniz'de modern tarihin en büyük trajedilerinden birinin yaşandığı göçmen teknesinin enkazının bir insan hakları anıtı olması için kolları sıvadı. Gemi, 18 Nisan 2015'te Libya açıklarında başka bir gemiyle çarpıştıktan sonra içindeki bini aşın göçmenle birlikte batmıştı. Avrupa'ya gitme umuduyla gemide bulunan, çoğu Mali ve Morityus'tan gelen ve aralarında çocukların da olduğu göçmenlerden sadece 28'i kurtarılabilmişti. Sicilya'daki Augusta kasabasında bulunan donanma üssüne taşınan ve 2019'da Venedik Bienali'nde de "Barca Nostra" (Bizim Gemimiz) ismiyle sergilenen gemi, Akdeniz'de son yıllarda on binlerce hayata mal olan göçmen trajedisinin sembolü olarak görülüyor. Augusta Belediyesi ve trajedinin ardından kasabadaki vatandaşların kurduğu Comitato 18 Aprile örgütü, geminin Akdeniz'de hayatını kaybeden göçmenler anısına bir insan hakları anıtına dönüştürülmesini planlıyor. Belediye Başkanı Giuseppe Di Mare, gemiyi "Hatıra Bahçesi" olarak hazırlanan alanda sergilemeyi düşündüklerini belirterek "Bu bahçenin tüm dünya için bir hatırlama yeri olmasını istiyoruz, böylece insanlar yaşananları düşünebilir" dedi. Comitato 18 Aprile'in sözcüsü Enzo Parisi de, onarımda geçirilecek geminin denizde yaşanan trajedilerin tanığı olarak anıt haline getirilmesini arzuladıklarını ifade etti.