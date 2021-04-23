Forbes dergisinden İstanbul Havalimanı ile THY’ye övgü

ABDmerkezli Forbes dergisinin internet sitesindeki haberde Türk Hava Yolları (THY) ile İstanbul Havalimanı övüldü. Debbi Kickham imzasıyla yayınlanan yorum yazısında "THY, havacılık için altın standartlar belirliyor" denildi ve "Pandemide havacılık sektörü büyük bir felaket yaşarken, THY ile İstanbul Havalimanı ise Kovid-19 pandemesinde yolcu sayısı ve hava trafiği açısından rakiplerine göre adeta parladı" denildi. Haberde ayrıca Avrupa, Asya ve Afrika'nın merkezinde olduğu belirtilen İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'nın en işlek havalimanı kategorisinde de İngiltere'nin Heathrow Havalimanı'nı geride bırakacağı vurgulandı. Yazıda "Pandemiden sonra ölmeden önce yapılacaklar listenize THY'nin olağanüstü hizmetin verildiği business class'ında uçmayı eklemelisiniz" denildi.Haberde, THY'nin salgın önlemlerinde de başarılı olduğu aktarıldı. Geçtiğimiz gün de Independent gazetesindeki haberde "İstanbul Havalimanı, 2021 yılının mart ayında 2019 yılındaki yolcularının yüzde 40'ını ağırladı, Heathrow Havalimanı'ndan 5 kat daha iyi bir performans göstermiş oldu" denilmişti.