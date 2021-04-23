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Giriş Tarihi: 23.4.2021 17:58

'da karakolda polisi bıçaklayan saldırgan öldürüldü

İHA
Fransa'da karakolda polisi bıçaklayan saldırgan öldürüldü

'nın başkenti 'in güneybatısındaki Rambouillet'teki bir karakolda polis memurunu bıçaklayarak öldüren saldırganın uyruklu olduğu ve diğer polislerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'in güneybatısında bulunan Rambouillet'te karakolda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıya dair detaylar netleşiyor. Karakolda bıçakla 49 yaşındaki bir kadın polisi yaralayarak öldüren saldırganın Tunus uyruklu olduğu ve 2009'da Fransa'ya giriş yaptığı öğrenildi. Diğer polislerin açtığı ateş sonucu yaralanan saldırganın hayatını kaybettiği aktarıldı.
Paris bölge başkanı Valery Pecresse saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Trajik saldırıyı öğrendim, yasta olan polis memurlarımıza desteğimi göstermek için bölgeye gideceğim" ifadelerini kullandı.
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Fransa'da karakolda polisi bıçaklayan saldırgan öldürüldü
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