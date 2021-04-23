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Giriş Tarihi: 23.4.2021 17:33 Son Güncelleme: 23.4.2021 17:34

'nın başkenti 'te karakolda bıçaklı saldırı: 1 ölü

İHA
Fransa'nın başkenti Paris'te karakolda bıçaklı saldırı: 1 ölü

'nın başkenti 'in güneybatısında bulunan Rambouillet bölgesindeki bir karakola bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Fransa'nın başkenti Paris'in güneybatısında bulunan Rambouillet bölgesindeki bir karakolda yerel saatle 14.30 sıralarında bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Bir saldırganın karakolda bıçakla kadın bir polis memurunu yaraladığı bildirildi.

Paris'te karakolda bıçaklı saldırı: 1 ölü | Video

HAYATINI KAYBETTİ

Diğer polislerin açtığı ateş sonucu etkisiz hale getiren saldırganın gözaltına alındığı aktarıldı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan polisin ise hayatını kaybettiği duyuruldu.

İÇİŞLERİ BAKANI YOLA ÇIKTI

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, polis memurunun saldırı sonucu hayatını kaybettiği karakola doğru yola çıktığını ifade etti.

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Fransa'nın başkenti Paris'te karakolda bıçaklı saldırı: 1 ölü
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