Fransa'nın başkenti Paris'te karakolda bıçaklı saldırı: 1 ölü

Fransa'nın başkenti Paris'in güneybatısında bulunan Rambouillet bölgesindeki bir karakolda yerel saatle 14.30 sıralarında bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Bir saldırganın karakolda bıçakla kadın bir polis memurunu yaraladığı bildirildi.

Paris'te karakolda bıçaklı saldırı: 1 ölü | Video

HAYATINI KAYBETTİ

Diğer polislerin açtığı ateş sonucu etkisiz hale getiren saldırganın gözaltına alındığı aktarıldı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan polisin ise hayatını kaybettiği duyuruldu.

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Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, polis memurunun saldırı sonucu hayatını kaybettiği karakola doğru yola çıktığını ifade etti.