Hulusi Akar’dan ABD ve Ermenistan’a tarihi uyarı: ‘Düşmanlık ateşini körüklemeyin’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'de RealClearDefense'de Ermeni Sorunu ile ilgili bir makale kaleme aldı. Akar makalesinde, "Düşmanlık ateşini körüklemek benim arzum değildir. Nitekim günümüz dünyasında tarihten düşmanlık çıkarmak ve yeni karşıtlıklar yaratmak, ortak bir gelecek inşa etmek için ne kabul edilebilirdir ne de faydalıdır. General Harbord'ın raporunun Ermeniler, Türkler ve aslında tüm bölge halkları için daha barışçıl bir gelecek öngördüğünü söylemek yeterli olur. Türkiye, ABD gibi müttefik ülkeler de dâhil olmak üzere üçüncü ülkelerden, bu yeni anlayışı sağlamaya yardımcı olmasını ya da tarihî bir tartışmayı siyasallaştırma çabalarına karşı dikkatli olmasını istiyor" ifadelerini kullandı."General Harbord'dan Dersler" adlı makalede Akar, "Harbord'ın Ermenistan'a Yönelik Askerî Misyonu" başlıklı doktora tezimi hazırlarken bu konuyu araştırmak için hatırı sayılır zaman harcayan birisi olarak 1915 olayları benim için özel bir anlam taşıyor. Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından bazı grupların ve Ermeni lobisinin baskısı altında ABD Başkanı Woodrow Wilson, Türkiye'ye Harbord başkanlığında bir araştırma heyeti gönderdi. Kendisine, alanlarında uzman 2 general, 13 subay ve sivil memurlardan oluşan toplamda 50'den fazla memur eşlik etti. Bölgede 58 gün boyunca yapılan kapsamlı gözlem ve araştırmaların ardından, Harbord'ın askerî araştırma heyeti uzun bir rapor hazırladı" ifadelerini kullandı.Raporun 1603 sayfadan oluştuğunu vurgulayan Akar, propaganda ile sis perdesini aralamayı başaran raporun Osmanlı İmparatorluğu ile Ermeni tebaasının savaş zamanındaki ilişkilerine yaklaşımında entelektüel dürüstlüğün yanı sıra nesnelliği de ortaya koyduğunu yazdı. Rapordaki, "Resmî bir kışkırtma olmaksızın eylemler gerçekleştirilmediğinde, kendi hâllerine bırakılan Türk ve Ermenilerin şimdiye kadar barış içinde yaşayabildiklerini gösterecek çok şey var. Beş yüzyıl boyunca aynı toprakta yan yana yaşamaları, karşılıklı dayanışma ve karşılıklı ilişkilerini açık bir şekilde gösteriyor" ifadelerine dikkat çeken Akar, burada bahsedilen "resmî kışkırtma"nın, bölgedeki ilişkilere, zamanın büyük güçlerinin karışması olduğunu ifade etti.ABDbasını 24 Nisan'da Ermenilerin sözde soykırım iddialarına dair haberler geçmeye başladı. Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan yetkililer ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımaya hazırlandığını söyledi. Gazetenin haberine göre Biden, 1915 olaylarının anma günü olan 24 Nisan'da yapacağı açıklamada "soykırım" ifadesini kullanabilir. BBC'ye göre, ismi verilmeyen yetkililer bunun henüz kesinlik kazanmadığını, nihai karar verilmediğini ve bir bilgilendirme de yapılmadığını; Biden'ın daha önceki başkanlar gibi sembolik bir açıklamayı da seçebileceğini belirtti.