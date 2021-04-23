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Giriş Tarihi: 23.4.2021 12:22 Son Güncelleme: 23.4.2021 12:30

polisinden iğrenç müdahale! Teravih namazından çıkan Filistinlilere TOMA'lardan foseptik suyu sıktılar...

AA
İsrail polisinden iğrenç müdahale! Teravih namazından çıkan Filistinlilere TOMA'lardan foseptik suyu sıktılar...

polisi Filistinlilere yönelik hukuksuz uygulamalarına her geçen gün bir yenisini ekliyor. İsrail polisi, bu kez deDoğu Kudüs'te teravih namazı kılan Filistinlilere, iğrenç bir müdahalede bulundu. Namaz çıkışı ’te bulunan Eski Şehir’in Şam Kapısı yakınında toplanan Filistinlilere TOMA'lardan foseptik suyu sıktı.Müdahalelerde 105 Filistinli sivil yaralandı

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te teravih namazı sonrası Filistinlilere ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) müdahalesinde yaralı sayısı 105'e yükseldi.

İsrail Polisi Filistinlilerin üzerine TOMA'lardan fosseptik suyu sıktı!

TOMA VE ATLILARI DEVREYE SOKTULAR

Filistinliler, Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazı sonrası Doğu Kudüs'te bulunan Eski Şehir'in Şam Kapısı yakınında toplandı.

Gerginliğin artması üzerine İsrail polisi, Filistinlileri dağıtmak için TOMA ile atlıları devreye soktu.

FOSEPTİK SUYU SIKTILAR

TOMA'lardan Filistinlilerin üzerine foseptik suyu sıkılırken, İsrail polisi kalabalığı dağıtmak için ses bombaları da kullandı. Öte yandan polis aşırı sağcı Yahudilerin Eski Şehir çevresine ulaşmasına izin vermedi.

105 FİLİSTİNLİ YARALANDI

İsrail polisi, aşırı sağcı Yahudileri de ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla dağıtmaya çalıştı, bazılarını gözaltına aldı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresindeki polis müdahalesinde yaralanan Filistinli sayısının 105'e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, 22 yaralının hastaneye kaldırıldığı bildirildi.



Filistin Kızılayı Sözcüsü Ata Cabir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin müdahalesinde plastik mermi kullandığı ve yaralanmaların büyük çoğunluğunun plastik mermi kaynaklı olduğunu vurguladı.

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İsrail polisinden iğrenç müdahale! Teravih namazından çıkan Filistinlilere TOMA'lardan foseptik suyu sıktılar...
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