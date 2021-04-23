İsrail polisinden iğrenç müdahale! Teravih namazından çıkan Filistinlilere TOMA'lardan foseptik suyu sıktılar...

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te teravih namazı sonrası Filistinlilere ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) müdahalesinde yaralı sayısı 105'e yükseldi.
İsrail Polisi Filistinlilerin üzerine TOMA'lardan fosseptik suyu sıktı!
TOMA VE ATLILARI DEVREYE SOKTULAR
Filistinliler, Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazı sonrası Doğu Kudüs'te bulunan Eski Şehir'in Şam Kapısı yakınında toplandı.
Gerginliğin artması üzerine İsrail polisi, Filistinlileri dağıtmak için TOMA ile atlıları devreye soktu.
FOSEPTİK SUYU SIKTILAR
TOMA'lardan Filistinlilerin üzerine foseptik suyu sıkılırken, İsrail polisi kalabalığı dağıtmak için ses bombaları da kullandı. Öte yandan polis aşırı sağcı Yahudilerin Eski Şehir çevresine ulaşmasına izin vermedi.
105 FİLİSTİNLİ YARALANDI
İsrail polisi, aşırı sağcı Yahudileri de ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla dağıtmaya çalıştı, bazılarını gözaltına aldı.
Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresindeki polis müdahalesinde yaralanan Filistinli sayısının 105'e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, 22 yaralının hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Filistin Kızılayı Sözcüsü Ata Cabir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin müdahalesinde plastik mermi kullandığı ve yaralanmaların büyük çoğunluğunun plastik mermi kaynaklı olduğunu vurguladı.