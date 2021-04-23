İsrail polisinden iğrenç müdahale! Teravih namazından çıkan Filistinlilere TOMA'lardan foseptik suyu sıktılar...

105 FİLİSTİNLİ YARALANDI



İsrail polisi, aşırı sağcı Yahudileri de ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla dağıtmaya çalıştı, bazılarını gözaltına aldı.



Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresindeki polis müdahalesinde yaralanan Filistinli sayısının 105'e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, 22 yaralının hastaneye kaldırıldığı bildirildi.