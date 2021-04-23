NASA'dan dikkat çeken Türkiye paylaşımı: “Vay be... Güzelliğini yaşayın”

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlediği 'Dünya Turnuvası' adlı online fotoğraf yarışmasında Astronot Kate Rubins tarafından 12 Eylül 2016'da çekilen Van Gölü fotoğrafı birinci seçilmişti. NASA'dan heyecana neden olan ikincibir paylaşım geldi. NASA'nın resni Instagram hesabından 22 Nisan Dünya Günü'nde Muğla'nın Ula ilçesine bağlı 'Sakin Kent' unvanlı Akyaka'da yer alan 'Kadın Azmağı' ile ilgili bir paylaşım yapıldı.