Robot garsonlar işbaşında

Gelişen robot teknolojilerinin günlük hayatta kullanımı koronavirüs salgını nedeniyle giderek yaygınlık kazanıyor. Suudi Arabistan'ın Cizan şehrinde faaliyet gösteren 'Robot Restoranı' adlı mekânda çalışan garsonların tamamı robotlardan oluşuyor. İki hafta önce açılan restorandaki garson robotlar gelişmiş yapay zekâya sahip. Müşterilere Asya mutfağından lezzetli yemekler sunan mekânda 6 robot çalışıyor. Rahim Ömer adlı mühendisin geliştirdiği sistemde, robotlar restoranın dört bir yanına yerleştirilen cihazlar sayesinde rahatça hareket edip ziyaretçilere yemeklerini ulaştırıyor. Salgın riskini azaltmak için hazırlanan sistem müşterilerden yoğun ilgi görüyor.