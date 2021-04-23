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Giriş Tarihi: 23.4.2021 17:06 Son Güncelleme: 23.4.2021 17:08

: 'da 'Yüksek sesle konuşma' vahşeti: 2 ölü 3 yaralı!

İHA
Son dakika: Hatay'da 'Yüksek sesle konuşma' vahşeti: 2 ölü 3 yaralı!

’ın Payas ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Hamza Eroğlu, evinin yanındaki iş yerinde yüksek sesle konuşanları uyardı. Sinirlerine hakim olamayan adam, bir süre sonra tüfeğini çıkarıp ateç açtı. 4 kişiyi yaralayıp, canına kıydı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Kenan Toprak da tüm çabalara rağmen kurtarılamadı...

Tüyler ürperten olay Payas Kürtül mahallesinde meyana geldi. İddiaya göre balıkçılık yapan Hamza Eroğlu (57) evinde bulunduğu sırada yan taraftaki bir iş yerinde bulunanların yüksek sesle konuşmalarından rahatsız oldu. Bunun üzerine aşağı inerek sohbet edenlere evinde uyumaya çalıştığını yüksek sesle konuşmamaları uyarısında bulundu.

Çıkan uyarı tartışmaya daha sonrada kavgaya dönüşünce, Eroğlu tüfekle rastgele ateş etmeye başladı. 1'i kadın, 1'i polis memur ile 4 kişi yaralayan zanlı daha sonra tüfekle intihar eti. Kavganın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Tartışma nedeniyle kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanan 1'i kadın, 4 kişi çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınırken, yaralılardan durumu ağır olan Kenan Toprak adlı şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Son dakika: Hatay'da 'Yüksek sesle konuşma' vahşeti: 2 ölü 3 yaralı!
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