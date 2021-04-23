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Giriş Tarihi: 23.4.2021

Tehlikesiz türü taklit eden ölümcül yılan

Tehlikesiz türü taklit eden ölümcül yılan
Bilim insanları, yıllar boyunca daha tehlikesiz bir türü taklit eden ölümcül bir yılan keşfetti. Çin'in güneybatısında ve Myanmar'ın kuzeyinde görülen yeni tür, daha önce çok şeritli krait (Bungarus multicinctus) diye sınıflandırılmıştı. Ancak morfolojik ve genetik farklılıkların yanı sıra acı verici ve ölümcül ısırıkları, bu sürüngenin farklı bir tür olduğunu gösterdi. Yeni yılana Suzhen'in kraiti (Bungarus suzhenae) adı verildi. Çok şeritli bir kraitin ısırığı genellikle ağrısız oluyor ve ısırılan bölgede görsel bir iz bırakmıyor. Araştırmacılar bu yılanın ısırığının acı verdiğini ve ısırılan bölgenin etrafında koyu bir leke bıraktığını ve ölümcül olduğunu tespit etti.
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Tehlikesiz türü taklit eden ölümcül yılan
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