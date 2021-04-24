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Giriş Tarihi: 24.4.2021 11:43 Son Güncelleme: 24.4.2021 12:32

’de cinsiyet açıklama partisinde patlama şoke etti: Deprem sandılar

DHA
ABD’de cinsiyet açıklama partisinde patlama şoke etti: Deprem sandılar

’nin eyaletinde bir bebek için yapılan cinsiyet açıklama partisinde kullanılan 36 kilogram patlayıcı, büyük bir sarsıntı yarattı. Çevre sakinlerinin deprem sandığı olayda yaralanan kimse olmazken, sorumlunun polise teslim olduğu bildirildi.

Olay, ABD'nin New Hampshire eyaletindeki Kingston kasabasında meydana geldi. Bebeklerinin cinsiyetini açıklamak üzere parti düzenleyen bir aile, 36 kilogram patlayıcı kullanınca çevrede yaşayanlar deprem olduğunu düşündü.

ALTINDAN SİLAHLAR İÇİN KULLANILAN MADDE ÇIKTI

Polisten yapılan açıklamada, patlayıcıları kullanan kişinin teslim olduğu, patlamada can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi.

Yapılan incelemelerde, kullanılan patlayıcının ateşli silahlar için kullanılan ve kit halinde satılan 'Tannerite' adlı patlayıcı madde olduğu ortaya çıktı.

ABD'de cinsiyet açıklama partisindeki yeri sarsan patlama kamerada! Deprem etkisi yarattı

YANGINA DA SEBEP OLMUŞTU

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, 2020'nin Eylül ayında düzenlenen cinsiyet açıklama partisinde kullanılan havai fişekler, yaklaşık 3 bin hektarlık ormanın yanmasına neden olmuştu.

Yangınla haftalarca mücadele edilmiş ve ormanın ev sahipliği yaptığı birçok canlı da yangında yaşamını yitirmişti.

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ABD’de cinsiyet açıklama partisinde patlama şoke etti: Deprem sandılar
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