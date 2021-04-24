ABD’de cinsiyet açıklama partisinde patlama şoke etti: Deprem sandılar

Olay, ABD'nin New Hampshire eyaletindeki Kingston kasabasında meydana geldi. Bebeklerinin cinsiyetini açıklamak üzere parti düzenleyen bir aile, 36 kilogram patlayıcı kullanınca çevrede yaşayanlar deprem olduğunu düşündü.

ALTINDAN SİLAHLAR İÇİN KULLANILAN MADDE ÇIKTI

Polisten yapılan açıklamada, patlayıcıları kullanan kişinin teslim olduğu, patlamada can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi.