ABD’den F-35 itirafı! 'Türkiye’nin yokluğu zarar verdi'

ABD'nin seri üretimde sorunlar çıkaran F-35 programı, ülke gündeminden düşmüyor. Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400 alımının ardından güvenlik endişeleri nedeniyle Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını açıklayan ABD, geçtiğimiz günlerde Ankara'ya, programın resmen sona erdiğine dair bildirimde bulundu.
İTİRAF NİTELİĞİNDE AÇIKLAMALAR
ABD'nin en pahalı savunma programlarından bir olarak bilinen, yaklaşık 400 milyar dolarlık F-35 projesi, Türkiye'de üretilen parçaların tedariğinde yaşanan sıkıntıların ardındna bir dizi sorunla karşı karşıya kalmış, Pentagon'un, F-35 savaş uçaklarının yerdeki hedefleri vurma oranının son derece başarısız olduğunu açıklamıştı.
Birçok ülke tarafından görünmezlik özelliği çalışmadığı için iptal edilen jetlerin üretiminde yüzde 8'den fazla düşüş yaşandığı da biliniyordu.
Yaşanan S-400 krizinin ardından Türk firmaları tarafından üretilen 1005 parça için yeni tedarikçi arama sürecine giden ABD kanadından, F-35'e ilişkin ses getiren açıklamalar geldi.
EN KRİTİK PARÇALARI TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYORDU
ABD'li Defense News, ülkenin önde gelen havacılık ve uzay şirketi Pratt & Whitney'nin başkanının konuya ilişkin açıklamalarını gündeme taşıdı. Defense News'ın haberine göre ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi milletvekillerine hitap eden Pratt & Whitney' Başkanı Matthew Bromberg, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının üretim maliyetlerini yüksek ölçüde artırdığını açıkladı.
"MALİYETLER ARTACAK"
Yaptığı konuşmada, "F-35'in motor maliyeti, Türkiye'nin programdan çıkarılması nedeniyle yüzde 3 artacak." ifadelerini kullanan Bromberg, Türk firmaları tarafından üretilen parçaların kritik önemine de değindi. Uçak motorunun en kritik 188 parçasının, Türk tedarikçiler tarafından sağlandığını söyleyen Bromberg "Bunlar motorun en kritik parçalarından bazıları ve Türkiye tedarikçileri yüksek kaliteli, düşük maliyetliydi." ifadelerini kullandı.ABD, Türkiye'yi F-35 programından resmi olarak çıkardığına dair Ankara'ya bildirimde bulundu ABD’nin F-35 başarısızlığı tescillendi: Ülke medyasında programı durdurma çağrısı