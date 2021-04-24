ABD’den F-35 itirafı! 'Türkiye’nin yokluğu zarar verdi'

EN KRİTİK PARÇALARI TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYORDU

ABD'li Defense News, ülkenin önde gelen havacılık ve uzay şirketi Pratt & Whitney'nin başkanının konuya ilişkin açıklamalarını gündeme taşıdı. Defense News'ın haberine göre ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi milletvekillerine hitap eden Pratt & Whitney' Başkanı Matthew Bromberg, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının üretim maliyetlerini yüksek ölçüde artırdığını açıkladı.

"MALİYETLER ARTACAK"

Yaptığı konuşmada, "F-35'in motor maliyeti, Türkiye'nin programdan çıkarılması nedeniyle yüzde 3 artacak." ifadelerini kullanan Bromberg, Türk firmaları tarafından üretilen parçaların kritik önemine de değindi. Uçak motorunun en kritik 188 parçasının, Türk tedarikçiler tarafından sağlandığını söyleyen Bromberg "Bunlar motorun en kritik parçalarından bazıları ve Türkiye tedarikçileri yüksek kaliteli, düşük maliyetliydi." ifadelerini kullandı.

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