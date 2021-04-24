Çavuşoğlu’ndan Karadeniz uyarısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Polonya- Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu, "Bugün, birlik ve dayanışmanın öneminin altını çizmek isterim. Karadeniz bölgesi ortak evimizdir, bu bölgenin gerginliklerden uzak tutulmasını sağlamalıyız. Ukrayna ve çevresindeki son gelişmelerden hepimiz endişe duyuyoruz. Son zamanlarda umut verici haberler alıyoruz, diyalog ve diplomasinin galip geleceğini umuyoruz" diye konuştu. Birlikte ele alınması gereken Afganistan, NATO Zirvesi gibi öncelikli konular olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Tüm bu konuları ele alıyoruz ve politikalarımızı koordine etmeye devam edeceğiz" dedi. Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ise üç ülke arasındaki toplantıların, benzersiz bakış açısı sunduğunu belirtti.