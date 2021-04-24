Eski askerlerden Macron’a iç savaş ihtarı

Fransa'da çok sayıda üst düzey emekli asker, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a iç savaş çıkacağı uyarısında bulundu. Aşırı sağcı Valeurs Actuelles sitesinde yayımlanan ve 20 emekli general, emekli ve muvazzaf 100 kadar subay ile 1000'den fazla askerin imzası bulunan mektupta, "ırkçılık" ve "dekolonizasyon" gibi terimlerle ırkçı bir savaş istendiği ileri sürüldü. Yöneticilerin bu tehlikeleri yok etmesi gerektiği belirtilen mektupta, 'Aksi takdirde bu büyüyen kaosu yarın iç savaş sonlandıracak' denildi.