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Giriş Tarihi: 24.4.2021 11:12

Hamilelere aşısı tartışma konusuydu: son noktayı koydu

DHA
Hamilelere koronavirüs aşısı tartışma konusuydu: ABD son noktayı koydu

aşısının dünya genelinde uygulamasının yaygınlaşması, birçok soru işaretini de beraberinde getirmişti. Özellikle hamilelerin ve emziren annelerin koronavirüs aşısı olmasının herhangi bir risk oluşturup oluşturmayacağı sıklıkla tartışılırken ’de hükğmete bağlı resmi Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden gelen flaş açıklama, aşılamaya olan teşviği artırdı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), anne adayları arasında koronavirüs aşısı kullanımına dair yapılan çalışmadan elde edilen ön verilerde, Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının hem kadınlar hem de bebekleri için güvenli olduğunun ortaya çıkmasının ardından hamile kadınların aşı yaptırmasına yönelik öneride bulundu.

"AŞI YAPTIRIN" ÇAĞRISI

Birkaç gün önce The New England Journal of Medicine'de yayınlanan ve CDC tarafından yapılan çalışmada 35 bin 691 kadından alınan verilerde hamile kadınların aşı yaptırmasında bir tehlike bulunmadığı ortaya çıktı.

Araştırmada, hamileliğini tamamlayan 827 katılımcının düşük yapma oranlarının pandemiden önce gözlemlenen oranlarla aynı olduğu ifade edildi. Bunun üzerine CDC, hamile kadınların aşı yaptırması yönünde öneride bulundu.

"GÜVENLİK KAYGISI GÖZLENMEDİ"

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky dün yaptığı açıklamada üçüncü üç aylık dönemde aşılanan kişiler veya bebekleri için güvenlik kaygısı gözlenmediğini belirterek, "Bu nedenle CDC hamile kişilerin Covid-19 aşısı yaptırmasını tavsiye ediyor. Bunun son derece kişisel bir karar olduğunu biliyoruz ve insanları kendileri ve bebekleri için en iyi olanı belirlemek için doktorlarıyla konuşmaya teşvik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Hamilelere koronavirüs aşısı tartışma konusuydu: ABD son noktayı koydu
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