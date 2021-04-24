Hamilelere koronavirüs aşısı tartışma konusuydu: ABD son noktayı koydu

"GÜVENLİK KAYGISI GÖZLENMEDİ"

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky dün yaptığı açıklamada üçüncü üç aylık dönemde aşılanan kişiler veya bebekleri için güvenlik kaygısı gözlenmediğini belirterek, "Bu nedenle CDC hamile kişilerin Covid-19 aşısı yaptırmasını tavsiye ediyor. Bunun son derece kişisel bir karar olduğunu biliyoruz ve insanları kendileri ve bebekleri için en iyi olanı belirlemek için doktorlarıyla konuşmaya teşvik ediyorum" ifadelerini kullandı.