İngiltere'de tarihin en büyük adalet skandalı sona erdi

NELER OLMUŞTU?

Horizon bilgisayar sistemi ilk olarak 1999 yılında muhasebe ve stok sayımı için bazı postanelerde kullanıma sunuldu. Ancak sistemin yanlış raporlamasına neden olan ve önemli miktarda para içeren hatalar yaptığı görüldü. Horizon sisteminden elde edilen kanıtlarla postane şirketi, 736 kişinin yargılanmasını sağladı. Kurbanlar, tek tek veya toplu biçimde yıllar içinde Ceza Davaları İnceleme Komisyonu tarafından takip edilen uzun ve zor bir adalet savaşına girişti.