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Giriş Tarihi: 24.4.2021 09:08 Son Güncelleme: 24.4.2021 09:09

Başbakanı aşısı oldu

İHA
Kanada Başbakanı Justin Trudeau AstraZeneca aşısı oldu

Birçok ülke tarafından kan pıhtısına yol açtığı ve öngörülemez yan etkilere sebep olduğu için kullanımı durdurulan ’nin koronavirüs aşısı, ’da kullanılmaya devam ediliyor. Son olarak Kanada Başbakanı , eşi ile birlikte AstraZeneca aşısı yaptırırken kameralara poz verdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eşi Sophie Gregoire Trudeau, AstraZeneca Covid-19 aşısının ilk dozlarını yaptırdı.

"AŞI OLUN" MESAJI

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınına karşı aşılamalar devam ederken, aşı yaptıran ülke liderlerinin sayısı da giderek artıyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eşi Sophie Gregoire Trudeau, AstraZeneca Covid-19 aşısının ilk dozlarını yaptırdı. Trudeau, eşiyle birlikte aşı olmayı dört gözle beklediklerini belirterek, "Aşı olmaya uygunsanız, mümkün olan en kısa sürede yaptırın" dedi.

Başbakan ve eşinin yanı sıra Sağlık Bakanı Patty Hajdu da AstraZeneca aşısının ilk dozunu yaptırdı. Hajdu daha sonra sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "En iyi aşı, kolunuzdaki aşı. Bugün AstraZeneca aşısının ilk dozunu alma sırası bendeydi " ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kanada'nın Ontario ve diğer eyaletlerinde AstraZeneca aşısının kullanımı 40 yaş ve üzerindeki yetişkinlere tavsiye ediliyor.

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau AstraZeneca aşısı oldu
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