KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'ndan BM'ye net mesaj: Bu defa öyle olmayacak...

Ertuğruloğlu, "BM Genel Sekreteri'nin 'yaratıcı fikirlerle gelin' yönündeki çağrılarını memnuniyetle karşılıyoruz, zaten bizim düşüncemiz ve duruşumuzla örtüşen bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum. BM Genel Sekreteri'nin yaratıcı fikirlerle gelin demesi, 'Aynı şeyleri tekrarlayarak, farklı netice beklenmemesi gerekir' duruşunun doğal bir ifadesidir. En yaratıcı fikirlerle gelecek olan da biziz, belli. Rum tarafının herhangi bir yaratıcı fikirle geleceğini kimse düşünemez." diye konuştu.

Bakan Ertuğruloğlu, Rum kesiminin, bir 53 ya da 103 yıl daha müzakere eder gibi görünerek, Türk tarafının sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Rum devletinin boyunduruğu altına girmesi yönünde politika izlediğini kaydetti.

Rum tarafının 53 yıldır yaşananları yok sayarak, Kıbrıslı Türklerle federasyon kurmaya "niyetlilermiş gibi" aldatmacı bir tutumla Türk tarafını duruşundan geri adım atmaya zorlamaya çalışacağını belirten Ertuğruloğlu, bu noktada Rum tarafına böylesi bir yalan politikayı pervasızca gündemde tutma fırsatı veren uluslararası camianın suçlanması gerektiğini vurguladı.

Ertuğruloğlu, "5+BM toplantısında dünya ve özellikle BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinden beklentimiz, yıllarca uyguladıkları haksızlıklara ve diskriminasyona bir son verme adına Kıbrıs konusunda yeni bir sayfa açmaya hazır olup olmadıklarının ortaya çıkmasıdır. Eğer onlar da yaratıcı fikirlerle gelmiyorsa, onlar da 53 yıllık müzakere sürecinin başarısızlıkla sonuçlanmasına sebep olan, Kıbrıs konusuna 1964 yılından itibaren koydukları yanlış teşhiste devam etme kararlılığındaysalar, yaratıcı fikirle gelmiş olmuyorlar." dedi.

Başarısızlığı kanıtlanmış politikalarla Türk tarafını haklı duruşundan geri adım atmaya zorlamaya çalışacaklarını da ifade eden Ertuğruloğlu, geri adım gibi bir olasılığın söz konusu olmayacağını da vurguladı.