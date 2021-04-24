‘Ölen göçmen sayısı 172 olabilir’

Kovid-19 pandemisine rağmen göçmen faciaları yaşanmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), önceki gece yaptığı Twitter paylaşımında Akdeniz'deki deniz kazalarında en az 100 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğine dair raporlar olduğunu duyurmuştu.Facianın yankıları sürerken dün Cenevre merkezli IOM'den yeni bir açıklama daha geldi. Akdeniz'de Libya açıklarında son birkaç günde lastik botların batması sonucu 172 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmiş olabileceği bildirildi. IOM Sözcüsü Safa Msehli, 3 lastik botta meydana gelen kazada 172 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğine inandıklarını belirterek, arama kurtarma çağrılarını karşılıksız bırakan ülkeleri eleştirdi. Bir lastik botta 2 göçmenin öldüğünü belirten Msehli, 130 düzensiz göçmeni taşıyan ikinci lastik botun ise enkazına ulaşıldığını ve 40 kişiyi taşıyan üçüncü lastik botun kaybolduğunu vurguladı. Avrupa'da Akdeniz'e kıyısı olan birçok ülke, limanlarını göçmenleri kurtaran sivil toplum kuruluşlarının gemilerine açmıyor.