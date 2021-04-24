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Giriş Tarihi: 24.4.2021 09:29

Putin’den olay yaratan imza! O ülkelere karşı karar aldı

AA
Putin’den olay yaratan imza! O ülkelere karşı karar aldı

Devler Başkanı , ile devam eden gerginliğinin ardından çok konuşulacak adımlar atmaya devam ediyor. Kendisini sükunete davet eden ülkelere karşı aldığı sert tavırlarla bilinen Putin, bu kez de eleştirilere son noktayı koymak için hareket geçti. Buna göre Rus Devlet Başkanı, ülkesine karşı dostane tavırlar göstermeyen ülkelerin eylemlerine karşı tedbir kararı aldırdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı ülkelerin "dostça olmayan" eylemlerine karşı tedbirlerin alınması ile ilgili karar imzaladı.

AMAÇ ÜLKENİN ÇIKARLARINI KORUMAK

Kremlin Sarayı'nın internet sayfasından yayımlanan karara göre, Rusya'ya karşı "dostça olmayan" eylemlerde bulunan ABD ve diğer yabancı ülkelere yönelik tedbirler açıklandı.

Karar gereği, ülkenin güvenliğini ve çıkarlarını korumak için bu tür ülkelerin diplomatik temsilcilikler, konsolosluklar ve devlet kurumlarının Rusya'da bulunan gerçek kişiler ile çalışma sözleşmesi yapması sınırlandırılacak, gerek duyulduğunda ise yasaklanacak.

Rus hükümeti, dostça olmayan eylemlerde bulunan ülkeler listesini, Rusya'da anlaşma yapabilecek gerçek kişilerin sayısını ve tedbirlerin süresini belirleyecek.

Söz konusu sınırlama, bu tür ülkelerden Rusya'ya gelen diplomatik misyon temsilcileri için geçerli olmayacak.

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Putin’den olay yaratan imza! O ülkelere karşı karar aldı
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